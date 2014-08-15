Концерт "Forrest Gump и Дядя Миша"

Концерт пройдет 5 августа в ресторане Noisy River. Начало – в 20:00. Для гостей старше 6 лет.

Группа Forrest Gump является ярким представителем блюзовой сцены Петербурга. Объединение возникло в 1999 году и с тех пор продолжает выступать на таких площадках города, как JFC, Dom7, Jimi Hendrix, Jagger и других.

Лидером, вокалистом и бас-гитаристом остается Василий Ковалев. Порядка 15 лет с группой сотрудничает саксофонист Дядя Миша.

Коллектив исполняет традиционный блюз следующих авторов: Freddie King, BB King, Stevie Ray Vaughan, Willie Dixon, Maddie Waters, Little Walter, John Lee Hoover, и в своей интерпретации.

Фото: imayc.ru