Концерт "Forrest Gump и Дядя Миша"

Группа Forrest Gump является ярким представителем блюзовой сцены Петербурга. Объединение возникло в 1999 году и с тех пор продолжает выступать на таких площадках города, как JFC, Dom7, Jimi Hendrix, Jagger и других.
Лидером, вокалистом и бас-гитаристом остается Василий Ковалев. Порядка 15 лет с группой сотрудничает саксофонист Дядя Миша.
Коллектив исполняет традиционный блюз следующих авторов: Freddie King, BB King, Stevie Ray Vaughan, Willie Dixon, Maddie Waters, Little Walter, John Lee Hoover, и в своей интерпретации.
Фото: imayc.ru
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