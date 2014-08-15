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Концерт "Forrest Gump и Дядя Миша"
Сегодня, 20:00
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Концерт "Forrest Gump и Дядя Миша"

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Концерт пройдет 5 августа в ресторане Noisy River. Начало – в 20:00. Для гостей старше 6 лет.

Группа Forrest Gump является ярким представителем блюзовой сцены Петербурга. Объединение возникло в 1999 году и с тех пор продолжает выступать на таких площадках города, как JFC, Dom7, Jimi Hendrix, Jagger и других. 

Лидером, вокалистом и бас-гитаристом остается Василий Ковалев. Порядка 15 лет с группой сотрудничает саксофонист Дядя Миша. 

Коллектив исполняет традиционный блюз следующих авторов: Freddie King, BB King, Stevie Ray Vaughan, Willie Dixon, Maddie Waters, Little Walter, John Lee Hoover, и в своей интерпретации. 

Фото: imayc.ru 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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