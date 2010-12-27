Концерт Эдиты Пьехи

Очень немногие обладают даром оставаться интересными людям разных поколений на протяжении более полувека, а в эстраде это – артистический подвиг.

В программу традиционного концерта в День рождения войдут любимые и популярные песни Эдиты Пьехи разных лет, а также поздравить любимую певицу придут известные артисты эстрады Петербурга. Ведущая концерта – Илона Броневицкая.

Эдита Пьеха – истинный патриот нашего города. Она осталась верна Петербургу и в жизни (не уехала ни в столицу, ни за границу), и в творчестве – песни о любимом городе всегда в ее репертуаре. Наверное, ни один артист не создал и не спел столько прекрасных и ставших популярными в стране и за рубежом песен о нашем городе.

Когда: 31 июля в 19:00

Где: Дом офицеров (Литейный пр., 20)

Билеты: 700-2500 рублей

Фото: предоставлено организаторами