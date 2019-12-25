Концерт "Danse Macabre. Пляска смерти"

Концерт пройдет 7 ноября в КЗ на Английской набережной. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Ожидается программа в рамках юбилейного сезона, посвященного 150‑летию исторического Английского органа. За ним будет Лилия Печенкина, партия ударных достанется Карине Фарашян.

Пляска смерти – живучий сюжет европейской культуры. С XIV века художники, поэты и композиторы возвращаются к нему снова и снова, и всякий раз с разной интонацией. Прозвучат произведения Баха, Шумана, Эскеша, Пьяцоллы и Сен‑Санса, а также токката для маримбы Игнатович‑Глинской и "Болеро" Кошро.

Продолжительность: 1 час 40 минут, с одним антрактом.

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