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Концерт "Danse Macabre. Пляска смерти"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Danse Macabre. Пляска смерти"

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Концерт пройдет 7 ноября в КЗ на Английской набережной. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Ожидается программа в рамках юбилейного сезона, посвященного 150‑летию исторического Английского органа. За ним будет Лилия Печенкина, партия ударных достанется Карине Фарашян. 

Пляска смерти – живучий сюжет европейской культуры. С XIV века художники, поэты и композиторы возвращаются к нему снова и снова, и всякий раз с разной интонацией. Прозвучат произведения Баха, Шумана, Эскеша, Пьяцоллы и Сен‑Санса, а также токката для маримбы Игнатович‑Глинской и "Болеро" Кошро. 

Продолжительность: 1 час 40 минут, с одним антрактом.

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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