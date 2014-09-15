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Концерт Cyberpunk: Street Samurai
Сегодня, 21:00
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Концерт Cyberpunk: Street Samurai

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Концерт электронной музыки Cyberpunk: Street Samurai состоится 29 ноября в "Планетарии №1". Начало – в 21:00. Для посетителей старше 6 лет.

Пульсирующие биты под куполом. Выступит скрипач и электронный музыкант Nike Demin на фоне графики в стиле киберпанка. 

Сет Nike Demin сочетает классическую скрипку, экспериментальные тембры, непривычные электронные аранжировки и живой бит. Музыкант вдохновлялся классикой жанра – от "Бегущего по лезвию" и "Призрака в доспехах" до мрачных Night City из Cyberpunk 2077. 

В рамках концерта будут сочетаться музыка и графика. Такой союз превращает событие в уникальный опыт. 

Фото: pxhere 

Теги: планетарий, электронная музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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