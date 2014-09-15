Концерт Cyberpunk: Street Samurai

Пульсирующие биты под куполом. Выступит скрипач и электронный музыкант Nike Demin на фоне графики в стиле киберпанка.
Сет Nike Demin сочетает классическую скрипку, экспериментальные тембры, непривычные электронные аранжировки и живой бит. Музыкант вдохновлялся классикой жанра – от "Бегущего по лезвию" и "Призрака в доспехах" до мрачных Night City из Cyberpunk 2077.
В рамках концерта будут сочетаться музыка и графика. Такой союз превращает событие в уникальный опыт.
Фото: pxhere
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