Концерт Cyberpunk: Street Samurai

Концерт электронной музыки Cyberpunk: Street Samurai состоится 29 ноября в "Планетарии №1". Начало – в 21:00. Для посетителей старше 6 лет.

Пульсирующие биты под куполом. Выступит скрипач и электронный музыкант Nike Demin на фоне графики в стиле киберпанка.

Сет Nike Demin сочетает классическую скрипку, экспериментальные тембры, непривычные электронные аранжировки и живой бит. Музыкант вдохновлялся классикой жанра – от "Бегущего по лезвию" и "Призрака в доспехах" до мрачных Night City из Cyberpunk 2077.

В рамках концерта будут сочетаться музыка и графика. Такой союз превращает событие в уникальный опыт.

Фото: pxhere