Концерт "Cinema Medley 2: Оппенгеймер" состоится 20 октября в Ледовом дворце. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Жителям и гостям Петербурга представят мировое шоу саундтреков – "Cinema Medley 2: Оппенгеймер". В программу войдет музыка не только из популярных фильмов, но и сериалов. Задействуют 120 артистов на одной сцене: большой симфонический оркестр, хор, орган, уникальные фолк-инструменты и современные технологичные решения.

Вечер будет наполнен музыкой, которая делает неповторимой атмосферу каждой киноленты. Ее авторами являются наши современники – Ханс Циммер, Джон Уильямс, Говард Шор, Дэвид Арнольд, Стив Яблонский и другие.

Фото: cinemamedley.ru