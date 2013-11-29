Концерт "Cinema Medley 2: Оппенгеймер"

Жителям и гостям Петербурга представят мировое шоу саундтреков – "Cinema Medley 2: Оппенгеймер". В программу войдет музыка не только из популярных фильмов, но и сериалов. Задействуют 120 артистов на одной сцене: большой симфонический оркестр, хор, орган, уникальные фолк-инструменты и современные технологичные решения.
Вечер будет наполнен музыкой, которая делает неповторимой атмосферу каждой киноленты. Ее авторами являются наши современники – Ханс Циммер, Джон Уильямс, Говард Шор, Дэвид Арнольд, Стив Яблонский и другие.
Фото: cinemamedley.ru
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