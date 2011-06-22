  1. Главная
Концерт "Цыганская любовь"
Сегодня, 19:00
Концерт состоится 15 ноября в Театре музыкальной комедии. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Театр музыкальной комедии представит гостям оперетту Франца Легара "Цыганская любовь" в концертном исполнении. В этот вечер будет царить чарующая музыка австро-венгерского композитора. 

На сцене также ожидаются эффектные танцевальные каскады в исполнении солистов и страстная любовная интрига между главными персонажами. В главных ролях: Ирина Мулярчик, Алексей Коновалов, Иван Корытов, Оксана Крупнова, Роман Вокуев, Анастасия Лошакова, Александр Байрон и другие. 

Фото: pxhere 

