Концерт "Цыганская любовь"

Театр музыкальной комедии представит гостям оперетту Франца Легара "Цыганская любовь" в концертном исполнении. В этот вечер будет царить чарующая музыка австро-венгерского композитора.
На сцене также ожидаются эффектные танцевальные каскады в исполнении солистов и страстная любовная интрига между главными персонажами. В главных ролях: Ирина Мулярчик, Алексей Коновалов, Иван Корытов, Оксана Крупнова, Роман Вокуев, Анастасия Лошакова, Александр Байрон и другие.
Фото: pxhere
