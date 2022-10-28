Концерт Чиж & Co

Концерт пройдет 28 декабря в ресторане Douglas. Начало – в 19:00. Для гостей старше 16 лет.

В карьере Сергея Чигракова – первые шаги по большой сцене с "Разными людьми" Чернецкого, сотрудничество с музыкантами "Аквариума" и "ДДТ", участие в капустниках вроде "Митьковских песен", а также альбом Chizh & Blues Company, записанный с американскими блюзменами.

Основной период творческой активности Чижа пришелся на 90-е годы: последний лонгплей группы с новым материалом вышел в 1999-м, а второй – в 2001-м. Есть вероятность, что новые песни прозвучат на ближайших концертах!

Песни Чигракова "Вечная молодость", "Полонез", "Перекресток" и "О любви" давно вышли в народ.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия