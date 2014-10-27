Концерт Chepikk

Chepikk – это новое имя в российской поп-музыке. Исполнительница смело рвет шаблоны и представляет зрителю свою концепцию хита.
С первого сингла Chepikk продолжает завоевывать аудиторию треками "Не люби меня", "Крылышки", "Женат", "Со мной так нельзя" и "Черная волга". Тексты не могут не зацепить, а голос невольно вводит в экстаз.
Каждая песня – история о нас, прожитая и выжженная из тысячи чувств. Не боясь экспериментов, девушка легко накладывает фразы на холст музыки, где рождает уникальное шоу.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
