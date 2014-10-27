  1. Главная
Концерт Chepikk
Сегодня, 20:00
150
Концерт Chepikk пройдет 1 ноября в клубе "Космонавт". Начало – в 20:00. Для гостей старше 12 лет.

Chepikk – это новое имя в российской поп-музыке. Исполнительница смело рвет шаблоны и представляет зрителю свою концепцию хита. 

С первого сингла Chepikk продолжает завоевывать аудиторию треками "Не люби меня", "Крылышки", "Женат", "Со мной так нельзя" и "Черная волга". Тексты не могут не зацепить, а голос невольно вводит в экстаз. 

Каждая песня – история о нас, прожитая и выжженная из тысячи чувств. Не боясь экспериментов, девушка легко накладывает фразы на холст музыки, где рождает уникальное шоу. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

