Концерт Chepikk пройдет 1 ноября в клубе "Космонавт". Начало – в 20:00. Для гостей старше 12 лет.

Chepikk – это новое имя в российской поп-музыке. Исполнительница смело рвет шаблоны и представляет зрителю свою концепцию хита.

С первого сингла Chepikk продолжает завоевывать аудиторию треками "Не люби меня", "Крылышки", "Женат", "Со мной так нельзя" и "Черная волга". Тексты не могут не зацепить, а голос невольно вводит в экстаз.

Каждая песня – история о нас, прожитая и выжженная из тысячи чувств. Не боясь экспериментов, девушка легко накладывает фразы на холст музыки, где рождает уникальное шоу.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия