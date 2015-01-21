Концерт "Чайковский при свечах. Времена года"

Петр Ильич Чайковский – великий мировой композитор, его творчество представляет огромный вклад в музыкальную культуру.
"Времена года" автора – своеобразный личный дневник, в котором запечатлены яркие моменты. В цикле 12 частей, названных каждым месяцем.
За фортепиано будет лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Преображенского фестиваля искусств Алексей Швыдкин. Художественное слово – Антон Тарасов, писатель, композитор, художественный руководитель петербургского театра "Неолира".
Фото: pxhere
