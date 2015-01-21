Концерт "Чайковский при свечах. Времена года"

Концерт пройдет 8 сентября в культурном центре "Семимостье". Начало – в 19:00. Для гостей старше 12 лет.

Петр Ильич Чайковский – великий мировой композитор, его творчество представляет огромный вклад в музыкальную культуру. "Времена года" автора – своеобразный личный дневник, в котором запечатлены яркие моменты. В цикле 12 частей, названных каждым месяцем. За фортепиано будет лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Преображенского фестиваля искусств Алексей Швыдкин. Художественное слово – Антон Тарасов, писатель, композитор, художественный руководитель петербургского театра "Неолира". Фото: pxhere