Концерт "Чайковский при свечах. Времена года"
Сегодня, 19:00
Концерт пройдет 8 сентября в культурном центре "Семимостье". Начало – в 19:00. Для гостей старше 12 лет.

Петр Ильич Чайковский – великий мировой композитор, его творчество представляет огромный вклад в музыкальную культуру. 

"Времена года" автора – своеобразный личный дневник, в котором запечатлены яркие моменты. В цикле 12 частей, названных каждым месяцем. 

За фортепиано будет лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Преображенского фестиваля искусств Алексей Швыдкин. Художественное слово – Антон Тарасов, писатель, композитор, художественный руководитель петербургского театра "Неолира". 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

