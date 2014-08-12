Концерт "Битва Органов" состоится в соборе Петрикирхе 25 июля в 19:00

Amadeus Concerts приглашает на один из самых необычных концертов Петербурга — ставшую уже легендарной "Битву Органов"!

Многие соборы Европы имеют более одного органа, но для России это — фантастическая редкость. Однако лютеранский собор Petrikirche позволяет подарить слушателям формат, который с одной стороны отсылает нас к европейской традиции музыкальных поединков, а с другой — по-новому взглянуть на органную музыку в принципе!

Два органиста будут поочередно исполнять легендарные произведения, написанные величайшими композиторами различных эпох - не столько соревнуясь в исполнительском мастерстве, сколько удивляя зрителя богатством звучания и необычными техниками игры на органе!

Инструменты: Willi Peter — орган без мехов, трактура которого состоит из нейлоновых нитей, а не деревянных абстрактов. У него три мануала и педаль, он насчитывает 43 регистра и 3218 труб. На данный момент он является самым большим и единственным трехмануальным среди церковных органов Санкт-Петербурга — остальные крупные органы находятся в концертных залах, а храмы используют преимущественно средние и малые органы на 20-25 регистров. Этот орган идеально вписывается в акустику Петрикирхе.