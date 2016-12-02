Концерт "Бах vs Рахманинов. Орган vs Рояль"

12 октября в 15:00 в Петрикирхе состоится концерт из цикла Битва Клавиров: Бах vs Рахманинов. Возврастной ценз - 0+

"Бах vs Рахманинов" из цикла Битва Клавиров под величественными сводами Петрикирхе.

В этот раз на "чашах весов" музыкального поединка величайший композитор в мире органной музыки и, возможно, величайший композитор в мире музыки фортепианной. Отметим, что оба при жизни были так же и виртуозными исполнителями!

Когда на афише такие имена - стоит ждать огненной программы. От страстных, захватывающих фантазий с неистовыми гармониями до возвышенных, сакральных прелюдий и фуг.

Эта программа подобна качелям, которые раскачиваются в две стороны музыки, между которыми 200 лет, но в каждой точке этого движения - гениальность. Это красиво, мощно и ... вечно!

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.