Концерт "Бах vs. Моцарт. Орган vs Рояль" состоится в Петрикирхе 9 ноября в 15:00

"Бах vs Моцарт" от Amadeus Concerts из цикла Битва Клавиров под величественными сводами Петрикирхе.

Бах и Моцарт - два величайших композитора всех времен. Бах - вершина музыкальной мысли, которая пока не покорилась никому. Гений совершенной гармонии Моцарт - физическое воплощение музыки как явления. Автор гениальных произведений для клавира.для рояля .

В рамках концерта "Битва Клавиров: Бах vs Моцарт" мы столкнём лучшие органные сочинения Баха и наиболее яркие произведения Моцарта в исполнении рояля.

Цикл "Битва клавиров"от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда ведущие мастера музыкального искусства состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения музыки, чтобы удивить публику.

Это будет необычно!

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.

Дети до 7 лет бесплатно!