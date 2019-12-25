Концерт "Бах. Фортепианный марафон" пройдет 31 мая в Большом зале Филармонии имени Шостаковича. Начало – в 17:00. Для гостей старше 6 лет.

Проект посвящен развитию традиций петербургской фортепианной культуры. Концерт будет состоять из трех отделений и посвящен творчеству И. С. Баха. Сыграют произведения 20 выдающихся пианистов из города на Неве.

Услышат ли гости новые неповторимые интерпретации? За последние десятилетия не столь часто появлялись на свет выдающиеся трактовки. Можно иметь ввиду сложность прочтения сочинений автора. Вина явления лежит и на гениальных трактовках баховских сочинений Гленом Гульдом, кажется, их невозможно превзойти.

В программе прозвучат 20 сочинений, в том числе – фантазии, фуги, токкаты, каприччио, хоральные прелюдии, органные сонаты, арии, адажио, жиги, сарабанды и ричеркары.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия