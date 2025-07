Концерт "Atomic Cellos. Рок-хиты на виолончелях" состоится 6 июля в пространстве "Фабрика". Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

На сцене пространства выступит ансамбль Atomic Cellos: в исполнении музыкантов прозвучат мировые рок-хиты.

Программа: Metallica — Nothing else matters, Linkin Park — Numb, AC/DC — Highway to hell, Bob Dylan — Knocking on heavens door, Rammstein — Adios, The Cranberries — Zombie и другие треки.

Фото: pxhere