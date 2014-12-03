Концерт "Ансамбль солистов Губернаторского симфонического. Бах. Моцарт"

Концерт состоится 2 декабря в Доме ученых имени М. Горького. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

В исполнении Губернаторского симфонического оркестра Петербурга прозвучит коллекция сочинений Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. Сочетание произведений двух композиторов – не случайное совпадение. Это гармоничный диалог великих мастеров, демонстрирующий эволюцию музыкального искусства. Программа – своего рода мост, объединяющий высокие образцы барокко и классицизма.

Художественный руководитель – Антон Лубченко, солисты – лауреаты международных конкурсов Роланд Думбадзе (гобой), Григорий Тадтаев (скрипка).

