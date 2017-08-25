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Концерт 7Раса

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Группа 7Раса выступит перед фанатами в честь юбилея коллектива.

7Раса исполняется 20 лет. Группа отпразднует юбилей зажигательным концертом в «Opera Concert Club». Исполнители порадуют фанатов двухчасовым шоу. Музыканты пригласили поучаствовать в выступлении своих друзей, которые творчески поздравят юбиляров.
 
Песни 7Расы разлетелись разобраны на цитаты, их музыку слушает не одно поколение. В багажнике у группы 13 релизов, 3 макси-сингла и три концертных DVD-диска.
 
В честь праздника 7Раса подготовили масштабную программу из самых ярких хитов и видеоинсталляцию.
 
Начало концерта в 20.00, Адрес мероприятия: наб.Обводного канала 181
 
Теги: 7раса , концерт , музыка , юбилейный концерт
Категории: куда сходить в петербурге Концерты

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