Концерт 7Раса

Группа 7Раса выступит перед фанатами в честь юбилея коллектива.

7Раса исполняется 20 лет. Группа отпразднует юбилей зажигательным концертом в «Opera Concert Club». Исполнители порадуют фанатов двухчасовым шоу. Музыканты пригласили поучаствовать в выступлении своих друзей, которые творчески поздравят юбиляров.

Песни 7Расы разлетелись разобраны на цитаты, их музыку слушает не одно поколение. В багажнике у группы 13 релизов, 3 макси-сингла и три концертных DVD-диска.

В честь праздника 7Раса подготовили масштабную программу из самых ярких хитов и видеоинсталляцию.

Начало концерта в 20.00, Адрес мероприятия: наб.Обводного канала 181