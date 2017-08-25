Концерт 7Раса

7Раса исполняется 20 лет. Группа отпразднует юбилей зажигательным концертом в «Opera Concert Club». Исполнители порадуют фанатов двухчасовым шоу. Музыканты пригласили поучаствовать в выступлении своих друзей, которые творчески поздравят юбиляров.
Песни 7Расы разлетелись разобраны на цитаты, их музыку слушает не одно поколение. В багажнике у группы 13 релизов, 3 макси-сингла и три концертных DVD-диска.
В честь праздника 7Раса подготовили масштабную программу из самых ярких хитов и видеоинсталляцию.
Начало концерта в 20.00, Адрес мероприятия: наб.Обводного канала 181