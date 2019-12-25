"Иванушки International" выступят с умершими солистами группы в 2021 году

Из-за пандемии коронавируса концерт перенесли на год.

Организаторы юбилейного концерта группы "Иванушки International" рассказали о задумке "оживить" умерших солистов. Детали новой программы раскрыл режиссер Никита Садовников в интервью NEWS.ru.

По словам Садовникова, из-за пандемии коронавируса концерт перенесли с ноября 2020 года на ноябрь 2021 года. Он заявил, что группа не планирует делать "душещипательную историю", однако не вспомнить об ушедших артистах музыканты не могут.

Один из номеров будет посвящен Олегу Яковлеву, другой — Игорю Сорину. Их покажут в разных отделениях. Технические решения пока остаются в тайне.

Также Садовников уточнил, что "Иванушки" появятся на сцене в привычных образах. Они останутся самими собой. Однако спецэффекты, например, будут.

Ранее Меладзе представил свету новый состав солисток группы "ВИА Гра".

Фото: ivanushki.com