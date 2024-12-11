Концерт "10 Шедевров Моцарта" состоится 10 января в 21:00 в соборе Петрикирхе

Как сделать концерт Моцарта необычным? Мы знаем! А как выбрать лучшее из гениального? Мы попытались сделать это для вас! Всё просто: мы позвали исполнителей из числа лучших в Петербурге и составили программу, которая гарантированно доставит вам эстетическое наслаждение! Ведь, если бы существовали хит-парады музыки XVIII века, то можно было бы предположить, что именно на такой хит-парад вы попали в самом центре Петербурга!

Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.