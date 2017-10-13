"Честно говоря, мне становится страшно": российская спортсменка рассказала о вирусе в Пхенчхане

В южнокорейском Пхенчхане зафиксировано 32 случая заболевания норовирусной инфекцией.

Конькобежка из России Ангелина Голикова боится норовирусной инфекции, которую обнаружили в южнокорейском Пхёнчхане перед началом Олимпийских игр 2018 года.

Во вторник, 6 февраля оргкомитет Олимпийских игр подтвердил, что 32 человека заболели норовирусной инфекцией в Пхёнчхане. Больных отправили на карантин после того, как прошли необходимый курс лечения. Известно, что часть людей заразились вирусом в молодежном центре, а остальные в других местах.

В олимпийской деревне в Канныне разместили объявления о вирусном заболевании, а также мерах предосторожности.