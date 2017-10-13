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"Честно говоря, мне становится страшно": российская спортсменка рассказала о вирусе в Пхенчхане
Вчера, 16:51
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Shdaria
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"Честно говоря, мне становится страшно": российская спортсменка рассказала о вирусе в Пхенчхане

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В южнокорейском Пхенчхане зафиксировано 32 случая заболевания норовирусной инфекцией.

Конькобежка из России Ангелина Голикова боится норовирусной инфекции, которую обнаружили в южнокорейском Пхёнчхане перед началом Олимпийских игр 2018 года. 
 
Во вторник, 6 февраля оргкомитет Олимпийских игр подтвердил, что 32 человека заболели норовирусной инфекцией в Пхёнчхане. Больных отправили на карантин после того, как прошли необходимый курс лечения. Известно, что часть людей заразились вирусом в молодежном центре, а  остальные в других местах. 
 
В олимпийской деревне в Канныне разместили объявления о вирусном заболевании, а также мерах предосторожности.
 
Честно говоря, мне становится страшно. Еда в местной столовой однообразная, поэтому выходим из положения - с девчонками ходим в итальянские кафе, едим пасту. 
 

Российская конькобежка Ангелина Голикова

 

Теги: голикова рассказала о вирусе , инфекция в пхенчхане , нововирус в пхенчхане , новости олимпиады 2018
Категории: Лента новостей

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