Без травм: появилось видео падения российского горнолыжника Павла Трихачева

В интернете опубликовано видео падения российского горнолыжника Павла Трихичева.

В сети появилось видео падения российского горнолыжника Павла Трихичева на скоростном спуске на Олимпиаде в Пхенчхане. На кадрах видеозаписи видно, что 25-летний спортсмен не смог справится с тяжелым поворотом.

После инцидента спортсмена доставили в больницу. Как сообщает главный тренер российских горнолыжников Урбан Планиншек, олимпиец успешно прошел первичный осмотр врачами. Отметим, что сотрясения мозга у спортсмена не зафиксировано.

Напомним, что петербургские кёрлингисты впервые завоевали бронзу на Олимпиаде в Южной корее.

Видео: Twitter.com/EurosportSuomi