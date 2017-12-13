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Без травм: появилось видео падения российского горнолыжника Павла Трихачева

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В интернете опубликовано видео падения российского горнолыжника Павла Трихичева.

В сети появилось видео падения российского горнолыжника Павла Трихичева на скоростном спуске на Олимпиаде в Пхенчхане. На кадрах видеозаписи видно, что 25-летний спортсмен не смог справится с тяжелым поворотом.

После инцидента спортсмена доставили в больницу. Как сообщает главный тренер российских горнолыжников Урбан Планиншек, олимпиец успешно прошел первичный осмотр врачами. Отметим, что сотрясения мозга у спортсмена не зафиксировано.

Напомним, что петербургские кёрлингисты впервые завоевали бронзу на Олимпиаде в Южной корее

Видео: Twitter.com/EurosportSuomi

 

Теги: новости олимпиады 2018 , новости россии , павел трихичев , падение российского горнолыжника , пхёнчхан
Категории: Происшествия Лента новостей Новости России Спорт

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