Отличилась: В соревнованиях по хафпайпу на ОИ венгерская лыжница скатилась без трюков по склону

Спортсменка из Венгрии нашла уязвимое место в отборе на ОИ и приехала соревноваться, не обладая навыками данного вида спорта.

Сегодня, 20 февраля, на Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане кроме прочих разыгрывался комплект медалей по хафпайпу среди женщин.

Хафпайп - это вид зимнего вида спорта, который подразумевает головокружительные трюки при спуске по рампе. Этот вид спорта пришел из сноуборда. В число видов спорта зимних Олимпийских игр хафпайп на лыжах вошел на Олимпиаде в Сочи 2014. Время выступления спортсменов не ограничено. Глубина рампы около 6-7 метров, а длина около 100 метров. При выступлении учитывается амплитуда, сложность и вариативность. По акробатике выставляются очки за высоту, длину полета, технику отрыва и приземления.

Венгерская спортсменка Элизабет Суэйни удивила своим выступлением всех судей, болельщиков и зрителей: она спустилась по рампе на небольшой скорости, не выполняя никаких трюков. Для начала спортсменка притормозила перед рампой, чтобы скорость была небольшая, и начала спуск. За время выступления она несколько раз оторвала лыжи на 10 см. У всех подобное выступление вызвало недоумение, как спортсмен не умея исполнять трюки попал на ОИ. Оказалось, что Элизабет нашла слабое звено при отборе на олимпиаду. Для того, чтобы попасть на престижные мировые соревнования, надо было набрать определенное количество очков, заезжая в топ-30. Суэйни в течении нескольких лет участвовала только в тех соревнованиях, где было менее 30 человек. В особенные дни ей очень везло, и кто-то из соперниц падал и оставался позади нее.

Судя по улыбке на камеру Элизабет Суэйни осталась довольна.

Если у вас нет таланта и природных данных, но есть деньги, все время мира и умение находить лазейки, вы сможете стать олимпийским спортсменом. Элизабет Суэйни

Видео: YouTube