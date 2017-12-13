Российские фигуристки Загитова и Медведева установили мировой рекорд на Олимпиаде в Пхенчхане

Евгения Медведева и Алина Загитова установили мировой рекорд за короткую программу по фигурному катанию на Олимпиаде.

Российские фигуристки-одиночницы установили мировой рекорд по количеству набранных баллов за которую программу. Сначала наилучший результат, перекрывший прошлый рекорд показала Евгения Медведева. Левушка откаталась с 81, 61 баллами. Уже через несколько минут ее обогнала еще одна наша соотечественница - Алина Загитова. Последняя получила за прокат 82,92 балла.

Отметим, что в настоящее время продолжаются соревнования по данному виду спорта среди женщин. От России будет выступать еще одна конкурсантка - Мария Сотскова.

Напомним, что за сегодняшнее утро Сергей Ридзик получил бронзовую медаль за ски-кросс. Награду по данной дисциплине россияне получили впервые.

Видео: YouTube/Чемпионат России 2017, Чемпионат Европы.

Фото: Вконтакте/Олимпийские игры

