Сергей Ридзик впервые в истории России завоевал на Олимпиаде медаль за ски-кросс

Фристайлист принес сборной России бронзовую медаль.

Утром 21-го февраля российский спортсмен Сергей Ридзик принес сборной бронзовую медаль на Олимпиаде в Южной Корее. Фристайлист отличился в соревновании по ски-кроссу.

Несмотря на то, что наш соотечественник упал в самом начале гонки, он сумел справиться с волнением и догнать и даже обогнать многих конкурсантов. Раньше его финишную черту переступили только канадец Брэди Леман и швейцарец Марк Бишофбергер.

Отметим, что Российская Федерация впервые получила олимпийскую медаль по данному виду спортивной программы. Победа Ридзика принесла в копилку российской команды 12 награду.

Фото: Вконтакте/Олимпийские игры