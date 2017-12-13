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Сергей Ридзик впервые в истории России завоевал на Олимпиаде медаль за ски-кросс
Сегодня, 9:34
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lesjasap
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Сергей Ридзик впервые в истории России завоевал на Олимпиаде медаль за ски-кросс

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Фристайлист принес сборной России бронзовую медаль.

Утром 21-го февраля российский спортсмен Сергей Ридзик принес сборной бронзовую медаль на Олимпиаде в Южной Корее. Фристайлист отличился в соревновании по ски-кроссу. 

Несмотря на то, что наш соотечественник упал в самом начале гонки, он сумел справиться с волнением и догнать и даже обогнать многих конкурсантов. Раньше его финишную черту переступили только канадец Брэди Леман и швейцарец Марк Бишофбергер.

Отметим, что Российская Федерация впервые получила олимпийскую медаль по данному виду спортивной программы. Победа Ридзика принесла в копилку российской команды 12 награду.

Фото: Вконтакте/Олимпийские игры

Теги: бронзовая медаль , олимпиада , сергей ридзик , спорт , фристайлист
Категории: Мировые новости Новости России Спорт

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