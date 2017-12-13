Российские хоккеисты вышли в полуфинал, выиграв у Норвегии со счетом 6:1

Несколько минут назад закончился хоккейный матч среди мужчин в 1/4 финала между Российской командой и командой из Норвегии. Таким образом наши хоккеисты вышли в полуфинал.
Российские хоккеисты пропустили всего одну шайбу в свои ворота. Матч закончился красивой победой России со счетом 6:1.
Михаил Григоренко -9 минута
Никита Гусев - 14 минута
Вячеслав Войнов - 20 минута
Сергей Калинин - 29 минута
Никита Нестеров - 34 минута
Иван Телегин - 54 минута.
В полуфинале Российские хоккеисты встретятся с командой из Чехии.
Видео: YouTube/Zemskoe TV
Фото: Twitter/Хоккей России