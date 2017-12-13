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Российские хоккеисты вышли в полуфинал, выиграв у Норвегии со счетом 6:1

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В сети появилось видео с нарезкой лучших моментов хоккейного матча Россия - Норвегия.

Несколько минут назад закончился хоккейный матч среди мужчин в 1/4 финала между Российской командой и командой из Норвегии. Таким образом наши хоккеисты вышли в полуфинал.

Российские хоккеисты пропустили всего одну шайбу в свои ворота. Матч закончился красивой победой России со счетом 6:1.

Михаил Григоренко -9 минута

Никита Гусев - 14 минута

Вячеслав Войнов - 20 минута

Сергей Калинин - 29 минута

Никита Нестеров - 34 минута

Иван Телегин - 54 минута.

В полуфинале Российские хоккеисты встретятся с командой из Чехии.

Видео: YouTube/Zemskoe TV

Фото: Twitter/Хоккей России

Теги: олимпиада 2018 , пхёнчхан , россия норвегия , хоккей мужчины
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости Спорт

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