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Американского бобслеиста экстренно госпитализировали в Пхёнчхане‍
Вчера, 16:47
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Shdaria
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Американского бобслеиста экстренно госпитализировали в Пхёнчхане‍

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Американский спортсмен отправился домой из Южной Кореи из-за болезни.

Американский бобслеист Джастин Олсен 5 февраля был госпитализирован в Южной Корее. Джастин собирался участвовать в Олимпийских играх 2018 года, но острый аппендицид подвел спортсмена. Ему пришлось сделать операцию. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета США.
 
Соревнования по бобслею среди двоек (двухместные) на Олимпиаде в Пхенчхане пройдут 18-19 февраля, с участием четверок (четырехместные)  – 24-25 февраля.
 
Гендиректор Федерации бобслея и скелетона США Даррин Стил заявил, что надеется на скорейшее выздоровление Джастина. Он подчеркнул, что спортсмен должен восстановиться и принять участие в двойках.
 
Нет сомнений, что он морально готов, но мы рассматриваем свои варианты на случай, если он физически будет не готов состязаться.

Даррин Стил 

 

 

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Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости Спорт

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