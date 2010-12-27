Американского бобслеиста экстренно госпитализировали в Пхёнчхане‍

Американский спортсмен отправился домой из Южной Кореи из-за болезни.

Американский бобслеист Джастин Олсен 5 февраля был госпитализирован в Южной Корее. Джастин собирался участвовать в Олимпийских играх 2018 года, но острый аппендицид подвел спортсмена. Ему пришлось сделать операцию. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета США.

Соревнования по бобслею среди двоек (двухместные) на Олимпиаде в Пхенчхане пройдут 18-19 февраля, с участием четверок (четырехместные) – 24-25 февраля.

Гендиректор Федерации бобслея и скелетона США Даррин Стил заявил, что надеется на скорейшее выздоровление Джастина. Он подчеркнул, что спортсмен должен восстановиться и принять участие в двойках.