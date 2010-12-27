Конькобежцы России объяснили, почему выбрали для ОИ-2018 синий цвет формы

Сборная России по конькобежному спорту определилась с цветом формы на Олимпийских Играх в Южной Корее.

Конькобежцы России, допущенные до Олимпиады в Пхенчхане, хотели бы выступать на соревнованиях в форме синего цвета. Об этом официально заявил представитель России в ISU Александр Кибалко. В МОК уже направлена заявка с просьбой одобрить два варианта формы для российских атлетов. Так, конькобежцы планируют выступать в Южной Корее в синих комбинезонах с серебряными вставками. А шорт-трекисты наденут на себя бело-синюю форму. В ближайшее время МОК должен утвердить или отвергнуть предоставленные на рассмотрение варианты. Эксперты опасаются, что Олимпийскому комитету не понравится наличие сразу двух цветов российского флага в комбинезонах.

Тем временем, сами россияне объяснили свой выбор в пользу синего, а не белого или красного цветов. Александр Кибалко в интервью "Р-Спорт" заявил, что в последние годы этот цвет приносил удачу нашим атлетам. После Сочи-2014, где наши бегали в красных комбинезонах, сборная заметно выросла и улучшила свои результаты.

Ранее мы писали, что у спортсменов из России продолжают "отбирать" медали.

Фото (с) ISU