Суд обязал Смольный закупить незарегистрированное в РФ лекарство для лечения двухлетнего мальчика

Ребенку требуется 12 флаконов.

Суд обязал Комитет по здравоохранению Петербурга обеспечить несовершеннолетнего Максима дорогостоящим препаратом. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

У мальчика 2018-го года рождения редкое заболевание "Нейробластома". Врачебный консилиум постановил, что ребенку жизненно необходимо незарегистрированное на территории РФ лекарство в объеме 12 флаконов в дозировке 4.5 мг/мл.

Комитет закупать лекарство отказался, так как препарат вводится в виде внутривенной инфузии и только в условиях стационара. По решению суда ведомству все же придется закупить препарат в ближайшее время.

Также в Петербурге суд снова отказал петербурженке, требовавшей от Комздрава лекарство для сына за $2 млн. В этом случае консилиум врачей не рекомендовал применять препарат для лечения ребенка.

Фото: Piter.TV