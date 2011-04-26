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Суд обязал Смольный закупить незарегистрированное в РФ лекарство для лечения двухлетнего мальчика
Сегодня, 17:22
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nadezhda_sib

Суд обязал Смольный закупить незарегистрированное в РФ лекарство для лечения двухлетнего мальчика

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Ребенку требуется 12 флаконов.

Суд обязал Комитет по здравоохранению Петербурга обеспечить несовершеннолетнего Максима дорогостоящим препаратом. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

У мальчика 2018-го года рождения редкое заболевание "Нейробластома". Врачебный консилиум постановил, что ребенку жизненно необходимо незарегистрированное на территории РФ лекарство в объеме 12 флаконов в дозировке 4.5 мг/мл.

Комитет закупать лекарство отказался, так как препарат вводится в виде внутривенной инфузии и только в условиях стационара. По решению суда ведомству все же придется закупить препарат в ближайшее время. 

Также в Петербурге суд снова отказал петербурженке, требовавшей от Комздрава лекарство для сына за $2 млн. В этом случае консилиум врачей не рекомендовал применять препарат для лечения ребенка. 

Фото: Piter.TV

Теги: комитет по здравоохранению, медицина, незарегистрированное лекарство, нейробластома
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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