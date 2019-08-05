Композитор Сергей Березин ушел из жизни на 82-году жизни

Он написал такие песни, как "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу".

В понедельник, 5 августа, умер основатель вокально-инструментального ансамбля "Пламя", композитор Сергей Березин. Об этом сообщила в Instagram поэтесса Лариса Рубальская.

Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля "Пламя". Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя сказано в сообщении

Композитора Сергея Березина не стало на 82-году жизни. Причина смерти не уточняется.

Березин написал такие песни, как "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу". Эти композиции исполняют Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский и Филипп Киркоров.

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Видео:ВИА Пламя/YouTube