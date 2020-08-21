На предприятии "Щекиназот" в Тульской области открыли комплекс по производству метанола

Установка может сделать предприятие лидером по выпуску метанола не только в России, но и в Европе.

В Тульской области открыли третью очередь комплекса по производству метанола. Мощность установки составляет 500 тысяч тонн в год. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Технологии, которые будут на нем применяться предприятии "Щекиназот", позволят значительно снизить потребление сырья и энергоресурсов, сократить воздействие на окружающую среду. Кроме того, будут дополнительно созданы 120 рабочих мест.

Новая установка позволит предприятию выйти в лидеры по объемам выпуска метанола в России и Европе. Вячеслав Федорищев, первый заместитель губернатора Тульской области.

Химическая промышленность является одним из флагманов экономики Тульской области. Компания "Щекиноазот" работает в регионе уже более 60 лет. Строительство третьей очереди комплекса велось на протяжении трех лет.

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Видео: YouTube / Щекинский Химик