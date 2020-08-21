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На предприятии "Щекиназот" в Тульской области открыли комплекс по производству метанола

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Установка может сделать предприятие лидером по выпуску метанола не только в России, но и в Европе.

В Тульской области открыли третью очередь комплекса по производству метанола. Мощность установки составляет 500 тысяч тонн в год. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Технологии, которые будут на нем применяться предприятии "Щекиназот", позволят значительно снизить потребление сырья и энергоресурсов, сократить воздействие на окружающую среду. Кроме того, будут дополнительно созданы 120 рабочих мест.

Новая установка позволит предприятию выйти в лидеры по объемам выпуска метанола в России и Европе.

Вячеслав Федорищев, первый заместитель губернатора Тульской области. 

Химическая промышленность является одним из флагманов экономики Тульской области. Компания "Щекиноазот" работает в регионе уже более 60 лет. Строительство третьей очереди комплекса велось на протяжении трех лет. 

Ранее Игорь Сечин оценил, как в России обстоит ситуация на рынке нефтепродуктов. 

Видео: YouTube / Щекинский Химик

Теги: метанол, химическая промышленность, щекиназот
Категории: Новости России, Лента новостей,

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