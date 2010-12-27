Управляющую компанию обвинили в трещинах на стенах дома на Некрасова

Компания ЖКС виновата в трещинах на доме 1875 года постройки

На улице Некрасова, 1 по фасаду дома поползли трещины. Ремонтом этого объекта должна заниматься управляющая компания ООО «ЖКС №1 Центрального района».

Организация нарушила правила технической эксплуатации здания, что могло стать причиной деформации стен, сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции.

В отношении компании был составлен административный протокол. Сейчас ЖКС должен принять «срочные меры по обеспечению безопасности людей». Также контролировать ситуацию и выполнить ремонтные работы, которые предотвратят разрушение здания.

Редакция «Фонтанки» связалась с управляющей компанией, но представитель отказался давать комментарии, сказав, что подробная информация есть у администрации Центрального района.

Отметим, что на прошлой неделе по фасаду дома на ул. Некрасова поползли вертикальные трещины. Жителям двух квартир на втором этаже выдали предписание, что обязуются временно переселить из дома 1875 года постройки.

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