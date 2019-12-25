Компания из Ярославля разработает документацию реставрации особняка Строгановой на Чайковского

ООО "Агентство строительной экспертизы" выполнит работы за 4,778 млн рублей.

Проектную документацию для планируемой реставрации особняка Строгановой (Чайковского, дом 11/2) разработает ООО "Агентство строительной экспертизы" (Ярославль). Эта компания стала победителем аукциона закупки. Ее, как сообщало ранее Piter.tv, разместил в начале декабря университет ИТМО, к которому относится этот дом, представляющий собой объект культурного наследия регионального значения.

Всего в аукционе закупки приняло участие 5 компаний. При ее максимальной цене в 8,1677 млн рублей "Агентство строительной экспертизы" сделало самое выгодное предложение – 4,778 млн рублей. Остальные компании запросили дороже: от 4,819 млн рублей до 7,269 млн рублей.

В итоге, комиссия признала победителем аукциона компанию из Ярославля. Три других компании были из Петербурга, одна – из Ленинградской области.

Отметим, накануне ООО "Агентство строительной экспертизы" победило в другом аукционе – на разработку документации реставрации фасадов старинной Георгиевской церкви в Старой Ладоге.

Эта фирма имеет опыт выполнения таких проектов. Занималась, к примеру, келейным корпусом Рождественского монастыря в Ростове Великом.

Для особняка Строгановой этой компании предстоит подготовить научно-проектную документацию для последующего ремонта и реставрации дворовых фасадов, ремонта кровли, благоустройства внутридворовой территории дома.

В документации к закупке отмечается, что некоторые части здания находятся, скажем так, не в самом хорошем состоянии.

"По данным технического обследования здание характеризуется, как ограниченно работоспособное с наличием участков в недопустимом состоянии", - говорится в задании на проектирование.

Здание было построено в начале второй половине 19 века, затем расширялось, достраивалось, перестраивалось. Архитектурный его стиль – эклектика.

Фото: citywalls.ru