Смольный и компания "Возрождение" расторгли контракт на капитальный ремонт Шлиссельбургского шоссе

Стоимость контракта составляла 1,17 млрд рублей.

Дирекция транспортного строительства Петербурга и компания "Возрождение" расторгли контракт на 1,17 млрд рублей на капитальный ремонт Шлиссельбургского шоссе. Как сообщила "Фонтанка", допсоглашение о расторжении было опубликовано 3 марта, стоимость уже выполненных работ оценивается в 560 млн рублей.

Отмечается, что расторжение контракта может быть связано с проблемами с дальнейшим строительством, однако стороны не имеют друг к другу претензий. Контракт был заключен в 2017 году и действовал до 15 января 2022 года, согласное нему "Возрождение" должно было отремонтировать 4,8 км дороги от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы. В 2020 году КГИОП включил участок Шлиссельбургского шоссе в список выявленных памятников, в ходе ремонта подрядчик должен был сохранить историческое булыжное мощение.

В текущем году расходы на ремонт шоссе составят порядка 393 млн рублей.

Фото: Piter.TV