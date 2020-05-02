Компания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за пандемии COVID-19

Сообщение об убытках приводится на сайте Berkshire Hathaway.

Стало известно, что компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway за первый квартал 2020 года потеряла $47,9 млрд на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Всего падение составило примерно 20% от общей выручки 2019 года, отметили в компании.

С начала года акции Berkshire Hathaway рухнули на 19%, портфель акций компании сократился за квартал на $55,5 млрд. В компании за первый квартал нарастили запас наличных – до рекордных $137 млрд.

Ранее мы сообщали о том, что Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира. В нём значатся 20 человек.

Первое место занял основатель и генеральный директор интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние авторы рейтинга оценили в 113 миллиардов долларов. Четвёртое место занял глава инвестиционного дома Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, он владеет состоянием в $67,5 млрд.

Фото: Global Look Press