Коммунальщики могут закрасить новое граффити с "Агатой Кристи" по приказу главы КГА Петербурга

Любители стрит-арт культуры и поклонники уличных художников беспокоятся за сохранность граффити в Петербурге.

Обоснованные переживания вызывает неприязнь главы комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимира Григорьева к уличному искусству. Петербуржцы опасаются, что картины могут быть закрашены коммунальщиками. Подобное уже случилось с портретом Иосифа Бродского, поэтому опасения не беспочвенны.

Художница с никнеймом priyatel_s_neba в конце июня завершила свою картину, о чем сообщила в своем Instagram-аккаунте. Поклонники ее творчества опасаются, что и этот рисунок будет закрашен.

В посте девушка поблагодарила всех, кто ее поддерживали или критиковал.

В комментариях к записи подписчики выразили надежду, что картину не закрасят коммунальные службы и не уничтожат вандалы.

Опасения людей вполне обоснованы, учитывая недавние события, когда коммунальщики закрасили фреску с портретом Бродского. Это событие тогда вызвало широкое общественное осуждение. 24 мая, в день рождения Иосифа Бродского, на одном из зданий в Петербурге появилось граффити, а уже на следующий день его закрасили. Тогда автор картины возмутился и впоследствии перенес рисунок в другое место, надеясь, что там его никто не тронет.

Когда общественность возмущалась поведением коммунальщиков, Telegram-канал "Вестник-России" предположил, что закрасить фреску могли по решению главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева, который славится своей нелюбовью к уличному искусству. Авторы канала сослались на новость, в которой сообщалось, что администрация Петербурга не одобрила портрет поэта на заборе.

В некоторых интервью Григорьев открыто заявлял, что не хочет видеть граффити на стенах петербургских домов, а те, кому не нравится такая позиция – могут переехать в другой город.

В том же интервью поднялся вопрос о появлении в Петербурге рисунков известного стрит-арт художника Бэнкси. Григорьев ответил, что для этого нужно получить разрешение чиновников Градостроительного совета Санкт-Петербурга.

"Оценить художественную ценность Бэнкси мне сложно. Чтобы работа Бэнкси или другого уличного художника появилась в Петербурге, нужно пройти через Градостроительный совет", - заявил он.

Григорьев не в первый раз демонстрирует свою нелюбовь к уличному искусству. Четыре года назад он активно выступал за устранение граффити, посвященное Даниилу Хармсу. Тогда он заявил, что авторам необходимо обратиться в КГА и получить разрешение, чтобы вновь нарисовать граффити.

Очевидно, что чиновник является приверженцем консервативной культуры и предпочитает бойкотировать голоса молодого поколения, чем прислушиваться к ним. Пока художники открыто не выступают против такой политики, но в интернете полно фотографий того, как после закрашивания граффити коммунальщиками люди рисуют поверх новое. Вот только нарисована там не красивая фреска, а три известные всем буквы и вопрос: "Так лучше?". Если Григорьев не прислушается к уличным художникам, вероятно, на месте закрашенных граффити появятся нецензурные выражения.