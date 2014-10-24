  1. Главная
Коммунальщики косили траву в снегу во Фрунзенском районе
Сегодня, 19:01
Коммунальщики косили траву в снегу во Фрунзенском районе

Снег не помешал работникам выйти на газоны.

Коммунальщики вышли на покос травы в снегу в Петербурге, удивляя жителей района. Об этом сообщает "Фонтанка".

Необычную картину наблюдали жители Петербурга днем 8 декабря во Фрунзенском районе. На газоне, полностью укрытом свежим снегом, появились сотрудники коммунальных служб с бензокосами.

Двух работников, которые косили траву под снежным покровом, заметили на газоне по улице Турку, около дома 13.  В комитете по благоустройству сообщили, что по данному инциденту проведено служебное расследование. Выяснилось, что работы по удалению сухой травы вокруг кустарников должны были быть завершены до выпадения снега.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти убрали первый снег. 

Фото: Pxhere

