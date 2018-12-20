Комитет по тарифам объяснил петербуржцам рост платежей за КУ

На конечную цифру повлияла не только индексация тарифов, но и холодная зима.

В ряде СМИ накануне появилась информация о возмущениях петербуржцев ростом тарифов за коммунальные услуги. Комитет по тарифам прокомментировал данную информацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты напомнила, что размер платы россиян за КУ состоят из платежей за горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение.

Для Северной столицы с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года размер платы увеличится на 1,7% по отношению к декабрю 2018 года, с 1 июля по 31 декабря текущего года он увеличится на 4,5% по отношению к январю 2019 года. Комитет по тарифам

Благодаря врио губернатора Петербурга Александра Беглова, был утвержден предельный индекс увеличения тарифа с 1 июля по 31 декабря в размере 4,3% со снижением относительно утвержденной величины на два пункта. То есть в 2019 году прирост составит 3,9%. Но и не стоит забывать, что из-за низких температур воздуха увеличился объем потребления тепловой энергии, что и повлияло на конечную цифру.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге в 2019 году могут повысить на 7% тарифы на воду.

Фото: Piter.TV