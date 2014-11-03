Комитет по инвестициям Петербурга открыт для инвестора проекта "Горской"

Заместитель председателя комитета по инвестициям Петербурга Владислав Гудз заявил, что ведомство продолжает взаимодействие с инвестором при строительстве территории опережающего развития "Горская". Об этом он сказал на конференции, которая прошла в пресс-центре ТАСС в пятницу, 19 ноября.

Заказчиком "Горской" выступает ООО "Мегалайн". Инвестор представил свой проект на полях ПМЭФ-2021, после чего подписал соглашение о намерениях с городскими властями. Форум прошел в начале июня. Спустя несколько месяцев замглавы коминвеста Владислав Гудз рассказал о ходе проекта. Он отметил, что стороны продолжают взаимодействие по проекту.

Было подписано соглашение о намерениях, причем подчеркиваю, о намерениях, потому что комитет по инвестициям реализует свои полномочия по нескольким направлениям. В последующем проходит рабочая фаза взаимодействия по тому, чтобы определить, по какому пути все-таки возможна реализация будущего проекта с юридической стороны и по содержательной части с точки зрения размещения тех или иных объектов. Владислав Гудз, заместитель главы комитета по инвестициям Петербурга

Будущая зона опережающего развития появится рядом с железнодорожной станцией "Горская". На ее территории будут размещены музеи, парк отдыха, рекреационная общественно-деловая зона с кластером легкой промышленности, бизнес-центры и отель. Гудз подчеркнул, что территория выгодна для инвестирования, однако сейчас существует ряд ограничений. О них знают как комитет, так и инвестор, и сейчас ведется работа по их устранению.

Территория со стратегической точки зрения, безусловно, интересная, с точки зрения инвестирования и расположения, но вместе с тем существуют определенные ограничения. Об этом знаем и мы, и, безусловно, инвестор. Сложные [ограничения] с точки зрения имущественных решений, имущественных правовых вопросов, обременений, с точки зрения транспортной доступности, с точки зрения обеспечения энергоресурсами. Поэтому комитет по инвестициям на сегодняшний день открыт, мы взаимодействуем с инвестором по преданию определенной фазы реализации дальнейшего проекта, чтобы понять, что мы можем реализовать на этой территории. Владислав Гудз

Замглавы комитета по инвестициям подчеркнул, что перечень объектов, который заявил застройщик, предварительно соответствует функциональной оценке местности.

По предварительной оценке, тот функциональный, скажем так, пул объектов, который заявлен инвестором, – он, в принципе, предварительно соответствует, но, опять же, я повторюсь, есть масса вопросов, которые необходимо урегулировать в рабочем порядке. То, чем мы сегодня и занимаемся. Владислав Гудз

Помимо жилой и бизнес-застройки, инвестор планирует создать территорию, примыкающую к природной зоне лесопарка Лисий Нос. Здесь также предусмотрены новые прогулочные маршруты и эко-тропы. "Мегалайн" планирует реализовать концепцию по примеру WWT London Centre. На его территории располагаются павильоны для наблюдения за птицами, театры, магазины сувениров, кафе, гостиница на воде и парк для детей.

Фото: Сенсаций.Нет (Коллаж Андрея Зайцева)