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Комитет дорожного хозяйства Ленобласти установит на региональных трассах 500 дополнительных видеокамер
Сегодня, 14:02
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Комитет дорожного хозяйства Ленобласти установит на региональных трассах 500 дополнительных видеокамер

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Новые камеры фиксации нарушений на дорогах обеспечат безопасность движения.

Председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов рассказал губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко о планах по повышению безопасности дорожного движения на областных трассах. Для снижения количества ДТП и связанной с ними трагической статистики ведомство планирует установить ещё 500 камер видеонаблюдения для фиксации нарушений ПДД и наказания нарушителей. Предполагается также, что наличие камер на трассе дисциплинирует водителей региона и гостей на машинах, количество которых увеличится в летний период. 

На совещании были затронуты и вопросы ремонта мостов, дорожных и ж/д переездов, около 60 из которых находятся в аварийном состоянии. Проблема усугубляется тем, что часть переездов находится в ведении Министерства обороны, другая часть - РЖД, и согласование ремонта на них между различными ведомствами занимает продолжительное время. Губернатор дал поручение заменить покрытие на всех мостах, не оставляя в стороне ни одного "ничейного".


Фото: Pixabay 

Теги: денис седов, дороги ленобласти, дорожное хозяйство, дрозденко, камеры на дорогах, мосты и переезды
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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