Комитет дорожного хозяйства Ленобласти установит на региональных трассах 500 дополнительных видеокамер

Новые камеры фиксации нарушений на дорогах обеспечат безопасность движения.

Председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов рассказал губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко о планах по повышению безопасности дорожного движения на областных трассах. Для снижения количества ДТП и связанной с ними трагической статистики ведомство планирует установить ещё 500 камер видеонаблюдения для фиксации нарушений ПДД и наказания нарушителей. Предполагается также, что наличие камер на трассе дисциплинирует водителей региона и гостей на машинах, количество которых увеличится в летний период.

На совещании были затронуты и вопросы ремонта мостов, дорожных и ж/д переездов, около 60 из которых находятся в аварийном состоянии. Проблема усугубляется тем, что часть переездов находится в ведении Министерства обороны, другая часть - РЖД, и согласование ремонта на них между различными ведомствами занимает продолжительное время. Губернатор дал поручение заменить покрытие на всех мостах, не оставляя в стороне ни одного "ничейного".



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