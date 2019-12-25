Комитет Госдумы одобрил ко II чтению запрет на посредников при переводе пенсий в НПФ

Документ будет рассмотрен на пленарном заседании ГД 15 декабря.

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ко II чтению запрет на посредников при переводе пенсий в Негосударственные пенсионные фонды. Документ будет рассмотрен депутатами нижней палаты парламента на пленарном заседании 15 декабря.

Как следует в том числе из обращений (жалоб) граждан, допускаются случаи как введения в заблуждение граждан, так и фальсификации договоров и заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе к другому страховщику пояснительная записка

Законопроект запрещает при переводе пенсий к процессу привлекать агентов-посредников. Сейчас же гражданин РФ может менять организацию, которая управляет его пенсионными накоплениями раз в пять лет. Он может выбрать Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Если переход производится досрочно, то накопленный с момента предыдущего перехода доход теряется. Закон обязывает агентов говорить клиенту о таком риске, но часто этой обязанностью пренебрегают.

Напомним, что доля заявлений о досрочном переходе по состоянию на 1 июля 2019 года составила 98% от всех поданных заявлений.

Совфед одобрил продление заморозки накопительных пенсий.

Фото: Piter.tv