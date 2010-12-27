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В ЗакСе одобрили создание мемориала памяти Даниила Гранина
Сегодня, 15:42
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nadiputintseva
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В ЗакСе одобрили создание мемориала памяти Даниила Гранина

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Постановление приняли в первом чтении.

Мемориальную доску писателю и почетному жителю Санкт-Петербурга Даниилу Гранину установят на улице Малая Посадская, дом 8. Комиссия по образованию, культуре и науке состоялась 14 мая.

В пресс-службе городского Законодательного собрания рассказали, что Комиссия одобрила проект постановления "Об установке мемориальной доски Д.А. Гранину". Напомним, что писатель ушел из жизни в июле 2017 года в возрасте 98 лет.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Смольном собираются назвать сквер в центре Петербурга в честь Даниила Гранина.

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Теги: даниил гранин , новости спб , памятник гранину в спб
Категории: Новости СПб

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