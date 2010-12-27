В ЗакСе одобрили создание мемориала памяти Даниила Гранина

Постановление приняли в первом чтении.

Мемориальную доску писателю и почетному жителю Санкт-Петербурга Даниилу Гранину установят на улице Малая Посадская, дом 8. Комиссия по образованию, культуре и науке состоялась 14 мая.

В пресс-службе городского Законодательного собрания рассказали, что Комиссия одобрила проект постановления "Об установке мемориальной доски Д.А. Гранину". Напомним, что писатель ушел из жизни в июле 2017 года в возрасте 98 лет.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Смольном собираются назвать сквер в центре Петербурга в честь Даниила Гранина.