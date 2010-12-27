В Смольном собираются назвать сквер в центре Петербурга в честь Даниила Гранина

Сквер расположен между Гагаринской улицей и Соляным переулком: на Гангутской улице Петербурга.

Власти Петербурга собираются назвать сквер, находящийся неподалеку от музея обороны и блокады Ленинграда, в честь Даниила Гранина. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Отметим, что безымянный сквер расположен между Гагаринской улицей и Соляным переулком: на Гангутской улице Петербурга. Это место выбрано не случайно. Топонимическая комиссия под руководством вице-губернатора Владимира Кириллова учла мнение дочери писателя и связь места с его биографией.

Даниил Гранин был писателем-фронтовиком, прошедшим Великую Отечественную войну. Писать он начал в 1940-х годах. Его литературные произведение неоднократно завоевывали премии и призы международного значения.

Ранее мы писали, в Петербурге установят мемориальную доску писателю и почётному гражданину города Даниилу Гранину.