Суд обязал Илью Соболева выплатить оскорбленному юристу 100 тысяч рублей

Истец просил 84 млн рублей.

Петроградский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск Леонида Тарантова к комику Илье Соболеву за оскорбительное аудисообщение, отправленное "ему". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Так, Соболев обязан удалить видеоролик с неудачной шуткой на YouTube-канале, а также опубликовать опровержение. Также суд взыскал с комика 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходы на оплату юридических услуг.

Ранее Тарантов подал в суд на комика Илью Соболева из-за шутки, прозвучавшей в шоу "Можно ваш телефончик?". Истец требовал от комика 84 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. По его мнению, он получил оскорбительное аудисообщение. Выпуск вышел в ноябре 2019 года. В шоу гость Соболева отправил случайному контакту голосовое сообщение: "Почему о том, что ты *** (гомосексуал), я узнаю в последнюю очередь?" Тарантов утверждал, что оскорбительное сообщение было отправлено ему.

Видео: Instagram / @sobolev_tut