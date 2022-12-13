Комик Денис Косяков: из эфира телеигры КВН вырезали жест Эрнста и слова про Хрусталева

Редактуре не понравилась реакция гендиректора Первого канала на третьей игре 1/4 финала Высшей лиги КВН.

Популярный обзорщик телевизионного проекта КВН, комик и актер Денис Косяков заявил в эфире собственного YouTube-канала о том, что из одной программы "Клуба веселых и находчивых" вырезали два момента. Речь идет о третьей игре 1/4 финала Высшей лиги 2023 года. В рамках мероприятия соревновались команды "Красный лис", "Ровеньки", "Зеленый чемодан" и "Джентльмены удачи". Актер сослался на сообщения от инсайдеров проекта. Денис Косяков рассказал, что говорит о неприличном жесте генерального директора Первого канала Константина Эрнста, а также о представлении ведущим Тимуром Батрудиновым одного из судей шоу - Дмитрия Хрусталева. Не понравилась редактуре фраза "за лупами очков".

Это немножко подрезали. Как и то, что Эрнст после объявления его как амбассадора буквы "а" показал два средних пальца Батрухе, и это очень развеселило и зрителей, и людей на сцене. Это даже видно, что они там ухохатываются, а нам непонятно, почему.... Денис Косяков, обзорщик КВН

Резидент Comedy Club высказался о сложностях работы в шоу.

Фото и видео: YouTube / Денис Косяков