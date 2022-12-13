Резидент Comedy Club высказался о сложностях работы в шоу

Алексей Шальнов рассказал об условии успеха в телевизионном проекте.

Бывший участник КВН, действующий резидент Comedy Club Алексей Шальнов заявил в эфире YouTube-канала "Чайных дел мастерская" что новичкам, выступающим в шоу, приходится сложно из-за неуверенности в себе. Герой сюжета назвал правдивым мнение о том, что зрителей проекта сложнее рассмешить, так как аудитория рассчитывает увидеть перед собой известных комиков, а не новичков. При этом гость программы отметил, что ему не приходилось сталкиваться с таким заявлением. Алексей Шальнов полагает, что успех зависит от уверенности в себе

Для меня зал там обычный. Если шутка смешная, она смешная, она работает. Если нет — нет... Новенькие когда заходят, им, конечно, тяжелее. Мандражируют. Плюс еще после КВН когда туда приходишь, там рассадка совершенно другая Алексей Шальнов, комик

Напомним, что Алексей Шальнов играл в команде КВН "Имени меня", которая в 2022 году стала чемпионом Высшей лиги. Юморист также ранее принимал участие в телевизионном проекте "Comedy Баттл" на ТНТ, "Своя игра х КВН". В прошлом году Алексей году Шальнов и его коллеги по "Имени меня" стали резидентами Comedy Club.

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Фото и видео: YouTube / Чайных дел мастерская