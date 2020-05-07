Проекты победителей конкурса молодых архитекторов воплотят с 2022 года

Чиновники уточнили, что к концу июня будет разработан план, включающий работы городских садовников в некоторых районах на будущий год.

В следующем году начнут воплощение в жизнь лучших идей цветочного оформления Петербурга, которые были предложены в конкурсе молодых архитекторов, передает пресс-служба комитета по благоустройству.

В ведомстве отметили, что к концу первого месяца лета разработают проект, включающий план аботы городских садовников в Выборгском и Красногвардейском районе на 2022 год.

Конкурс молодых архитекторов и дизайнеров на лучшую идею цветочного оформления улиц города был объявлен в марте и проводился в двух номинациях: цветочное оформление набережных и цветочное оформление магистралей в Выборгском, Московском и Красногвардейском районах. Его курировал комблаг и Центр компетенций Петербурга по вопросам формирования комфортной среды.

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