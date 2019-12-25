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В Петербурге выберут лучшего каменщика 2021 года
Сегодня, 11:36
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nastya960

В Петербурге выберут лучшего каменщика 2021 года

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В этом году соревноваться будут не только профессионалы, но и учащиеся колледжей.

В Петербурге 26-27 мая пройдет конкурс профессионального мастерства "Лучший каменщик-2021". Организатор мероприятия –  Национальное объединение строителей при поддержке Комитета по строительству города. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В этом году соревноваться будут не только профессионалы, но и учащиеся колледжей Петербурга и Ленобласти. Открытие практической части состоится 26 мая в 10:00 на строительной площадке ЖК "Северная долина".

Победителей наградят 27 мая в 16:00 во Дворце Труда (площадь Труда, 4).

Фото: pixabay

Теги: каменщики, конкурс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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