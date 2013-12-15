Колпанскому озеру в Гатчине могут помочь в рамках нацпроекта

В Петербурге состоялся "круглый стол", посвященный проблемам малых водоемов Ленобласти.

Проблемы Колпанского озера в Гатчине, а также ряда других водоемов Ленобласти, могут быть частично решены за счёт участия в новом национальном проекта "Вода России". Об этом рассказал на "круглом столе" в "АиФ-Петербург" заместитель председателя Комитета по природным ресурсам Ленобласти Дмитрий Халтунен.

Напомним, что Колпанское озеро относится к системе водоемов, в которую входят знаменитые гатчинские пруды. Без них невозможно представить дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина". С 2016 года озеро начало пересыхать из-за ошибок, допущенных строителями при реконструкции соседней федеральной трассы. На данный момент глубина озера составляет от 1 до 3 метров, дно сильно заилено, до 40% акватории уже заросло. Местные жители все эти годы пытаются спасти озеро.

Согласно нашим исследованиям, Колпанское озеро питается за счет реки Колпанка. Которая в свою очередь соединяется с рекой Теплая и озером Белое. На данный момент Ленинградская область отправила в общей сложности 86 предложений на сумму 6 миллиардов рублей в новый национальный проект „Вода России", среди них есть и инициатива по расчистке и углублению реки Теплая и озера Белое. По итогу эти объекты станут более полноводными, что, по системе сообщающихся сосудов, отразится и на Колпанском озере, - рассказал заместитель председателя Комитета по природным ресурсам Ленобласти Дмитрий Халтунен.

Кроме того, эксперты Всероссийского общества охраны природы (ВООП) предложили провести расчистку дна озера от иловых отложений, что позволило бы "высвободить" несколько десятков водных ключей, которые сейчас погребены под полуметровым слоем ила. Как пояснили в Гатчинской районной администрации, этот проект возможен, но потребует серьезных финансовых вложений и участия частных инвесторов.

Всего на территории Ленинградской области находится более 33 тысяч водоемов, в том числе более 3,5 тысяч относящихся к категории "крупных". Большее число водных объектов в России есть только на территории соседней Карелии.

"Круглый стол" состоялся в рамках программы "Уникальные водоёмы России", которая организована Всероссийским обществом охраны природы (ВООП) совместно с "АиФ".

Фото: Ксения Чернова / АиФ