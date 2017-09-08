Коллекционные суперкары Lamborghini приехали из Италии в Петербург

Впервые в России в музейном пространстве представлены автомобили! И не просто автомобили, а редкие коллекционные модели «Ламборгини».

Эти шикарные авто привезли прямо из музея Ламборгини в Италии. В Петербург вместе с ними приехал и директор музея - Антонио Гини. Он гордится, что работает с ламборгини и с радостью рассказывает всем о истории становления компании.

Настоящая «жемчужина выставки» суперкар Lamborghini Centenario. Он был выпущен ограниченным тиражом в 40 экземпляров к 100-летнему юбилею основателя бренда Ферруччо Ламборгини. Стоимость этого авто 2 миллиона евро!

Многие делают ставку на дешевую цену, другие на качество. Но именно дизайн делает автомобили ламборгини легендарными! Эти эксклюзивные авто вы сможете наблюдать в Санкт-Петербурге в Музее эрарта до 17 декабря!

Видео и фото - PiterTV