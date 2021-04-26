Количество отравлений выросло на 30% в Петербурге

В прошлом году зафиксировали 41 272 случая острой кишечной инфекции.

В Петербурге в прошлом году выявили на 30% больше случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), чем в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

Так, в прошлом году зафиксировали 41 272 случая ОКИ. По словам главы петербургского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, еженедельно проводят оперативный анализ заболеваемости.

В этом году хотят уделить внимание персоналу пищеблоков и сотрудников детских оздоровительных учреждений, дезинфекционным мероприятиям, а также обязательному соблюдению всех санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее мы писали, что власти Петербурга готовятся к возможному распространению холеры в связи с приездом беженцев. По словам главы профильного комитета, люди прибывают из "непростых регионов".

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