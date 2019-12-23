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Количество мусора в Московской области снизилось на 1,5 миллиона тонн благодаря раздельному сбору
Сегодня, 21:35
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smirenny

Количество мусора в Московской области снизилось на 1,5 миллиона тонн благодаря раздельному сбору

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К началу следующего года в области не останется ни одной городской свалки.

Подмосковье переходит на полную переработку мусора. Раздельный сбор также помог сократить количество отходов. Издание "360" сообщает, что за 2020 год количество мусора уже сократилось на 1,5 миллиона тонн. 

Отмечается, что Московская область – первый регион страны, где введены современные экологические стандарты. Губернатор Андрей Воробьев уточняет, что делаются первые шаги, но жители ответственно подходят к ситуации. 

Вместо мусорных полигонов появятся КПО – современные комплексы по переработке отходов. Стекло, пластик и металл будут использоваться вторично. Так, закрыто уже 29 полигонов, оставшиеся 10 планируют закрыть до конца года.

Ранее мы писали, что петербургская прокуратура подтвердила незаконность свалки на территории Аграрного университета.

Фото: pixabay

Теги: городские свалки, раздельный сбор мусора
Категории: Лента новостей,

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